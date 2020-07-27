Doğum günü dönüşü tekne alabora oldu

İstanbul'da Heybeliada açıklarında gece doğum günü partisinden dönen tekne, alabora oldu. Teknedeki mürettebatla birlikte 27 kişiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurtardı. 11 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin yoğun bakımda olduğu, diğerlerinin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.Doğum günü kutlamasından döndüklerini belirten kazazedeler, tekneden ilk olarak kaptanın kaçtığını ve teknenin deniz taksi ruhsatının olmadığını iddia etti. Gözaltına alınan tekne kaptanı M.B. (30) sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaptan M.B.'nin polisteki ifadesinde, "Yaklaşık 18 yıldır bu işin içerisindeyim. Teknem birden alabora oldu. Teknemde 25 yolcu vardı. Tüm yolcuların tekneden çıkabilmesi için yardım ettim" dediği öğrenildi.Adalar Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili şu açıklama yapıldı: "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün (dün) saat 00.50 sıralarında 'DenizTaksi25' isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Mürettebatıyla birlikte 27 kişi bulunan teknedeki yolcular kurtarılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış, deniz tarama çalışmaları devam etmektedir"Balıkesir'in Edremit ilçesinde de Güre SSK kampı açıklarında teknenin batması sonucu 62 yaşındaki Osman Sonragelen hayatını kaybetti. 2 kişi son anda kurtarıldı.