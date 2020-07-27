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Gaziosmanpaşa’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz hafta iki aracı yakan şüpheli terör örgütü ile irtibatlı çıktı. Şahıs yakalanması ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:27 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:38 ABONE OL
Gaziosmanpaşa’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü gece saat 02.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde park halinde bulunan iki aracın kundaklanması olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gaziosmanpaşa'da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Yunus C. (24) isimli şahıs, olayın ertesi günü Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, 23 Temmuz günü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziosmanpaşa’da araç kundaklayan şahıs terörden tutuklandı
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