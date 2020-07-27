Gelibolu Yarımadası’nda 5 ayrı noktada yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün 14.55'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bu sırada 3 itfaiye eri yaralandı. Yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını keserek bölgeye gitti. Pakdemirli, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti. Öte yandan İzmir'in Tire ilçesinde 12 gün önce makilik alanda çıkan yangına müdahale için giderken meydana gelen kazada yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personeli Sedat Sagun, hastanede hayatını kaybetti.