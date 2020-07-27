Gülistan Doku'nun 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendiren ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından 2 gün art arda alıkonulduğunu söyledi. Doku ailesinin Diyarbakır'daki avukatı Ali Çimen, rapora göre, Gülistan'ın kaybolmasında sorumlu tutulan erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından genç kızın 2 gün art arda alıkonulduğunu söyledi.Kamera görüntüleri inceleniyor.Bilirkişi raporunun yanı sıra HTS kayıtlarının da Gülistan'ın soruşturma dosyasına eklendiğini anlatan avukat Çimen, raporda şüpheli Z.A.'nın eyleminin daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Çimen, "Gülistan, 4 Ocak günü part-time olarak bir iş yerinde çalışmaya başlıyor. O çalışması, saat 16.00 ile 23.00 arası olması gerekir. Saat 20.00 sıralarında şüphelinin babasının adına kayıtlı bir telefondan aranması üzerine Gülistan, patronundan izin alarak şüphelinin evine gidiyor, saat 21.00 sıralarında. Saat 22.30 sıralarında da evlerinden çıktığına ilişkin görüntüler var. Bu görüntülerde Gülistan'ın hızlıca evi terk ettiği görülüyor, şüphelinin de hızlıca ardından araca binip Gülistan'ın arkasından gittiği görülüyor. Saat 23.00'e kadar Gülistan'ın ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Ta ki bir vatandaş dosyaya ihbarda buluna kadar. Gülistan'ın zorla araca bindirildiğine şahit olan bu kişinin ihbarından sonra biz öğrendik" dedi. Avukat Çimen, erkek arkadaşının 5 Ocak 11.00'de Gülistan'ı arayarak, kafeteryaya gelmesini istediğini belirtti. Çimen, "Gülistan kafeye gidiyor. Kafeye girdikten sonra 5 dakika kalıyor. Kafeden çıktıktan sonra yine aynı evden çıkar gibi hızlıca kafeyi terk ediyor, şüpheli yine onun peşinden koşuyor, Gülistan'ı alıkoyuyor ve 8 dakika boyunca, bu video analiz raporunda geldi, uyarı, ikaz, ihtar, tehdit, hatta konuşurken Gülistan'ın başının üstüne çıkar gibi oluyor. Yani şüpheli, 4 Ocak gecesi yaptığı alıkoyma eylemini, 5 Ocak günü de tekrarladı" diye konuştu. Çimen, şunları söyledi: "Bu aşamada şüphelinin artık tutuklanması lazım. Kafede çalışanların verdiği ifadelerin de sorunlu olduğu ortaya çıktı."