FLAŞ GELİŞME! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, yeniden uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili geçtiğimiz ay yeni gelişmeler yaşanmış ve Temmuz ayında sona erecek olan bu geçici yasa bir süre daha uzatılmıştı. Şimdilerde ise yeniden meclise sunulan teklifle gündeme gelen yasaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda işveren ve işçi konumunda olan vatandaşlar sürenin ne kadar uzatıldığına dair detayları merak ediyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialar Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Şimdi ise yeni düzenlemeye göre geçici yasanın 2021 yılına kadar uzatabileceği bildirildi.