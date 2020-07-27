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'ta kaybolan engellinin cesedi ayçiçeği tarlasında bulundu

'ın Elbistan ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve ayçiçeği tarlasında ölü bulunan engelliyi kardeşinin vurduğu iddia edildi.

AA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 17:48 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta kaybolan engellinin cesedi ayçiçeği tarlasında bulundu

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da işitme ve konuşma engelli Salih Er'in (47) eve dönmemesi üzerine kardeşleri tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ve jandarma tarafından aranmasına devam edilen Er'in cesedi, kendilerine ait ayçiçeği tarlasında kardeşi C.E. tarafından bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Er'in cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Burada yapılan ön otopside Er'in başında kurşun yarası tespit edildi.

Durumdan şüphelenilmesi üzerine jandarma tarafından sorguya alınan C.E'nin tarlada dolaştığı sırada ayçiçeklerinin sallanması üzerine yaban hayvanı geldiğini sanarak tabancayla bir el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Sorgunun ardından jandarma ekipleri, C.E'yi gözaltına aldı.

Salih Er'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kahramanmaraş'ta kaybolan engellinin cesedi ayçiçeği tarlasında bulundu
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