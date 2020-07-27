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Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

'de 75 yaşındaki Zülfiye Uslu isimli kadının kapısını çalan 1'i kadın 2 kişi, yaşlı kadına "Binada kiralık daire var mı?" diye sordu. Kadının "binada kiralık daire bulunmadığını" söylemesi üzerine bu sefer yaşlı kadından su istediler. Uslu, su getirmek için mutfağa yöneldiğinde kapısını çalan şehir eşkıyaları kadına saldırıp boğazını sıktı. Yaşlı kadın, çığlık atıp yardım isteyince şahıslar hızla binadan kaçtı. Zanlıların kaçış anı güvenlik kameralarına yansırken, polis de zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 17:31 Son Güncelleme: 27.7.2020 17:42 ABONE OL
Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

Olay, öğle saatlerde Çay Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu'nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu.

Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

Zülfiye Uslu'nun binada boş ev olmadığını söylemesi üzerine iki kişi, kadından su istedi. Hırsızlık için binaya girdiği tahmin edilen şüpheliler, kadın arkasını döner dönmez eve girmeye çalışarak Uslu'nun boğazını sıktı.

Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

Zülfiye Uslu'nun direnmesi ve çığlık atması nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi, binadan koşarak kaçıp, kayıplara karıştı. Uslu, durumu hemen ailesine bildirdi. Ailesi eve gelirken, polise haber verdi.

Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

KAÇIŞ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

Polis, Zülfiye Uslu'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

Kadının bulunduğu binadan hızla çıkarak kaçan 2 kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!
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