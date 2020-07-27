Kapısını çalıp su istedikleri yaşlı kadını darp ettiler!

Olay, öğle saatlerde Düzce Çay Mahallesi Yalçın Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu'nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu.