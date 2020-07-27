Küçükçemece’de ‘kız kaçırma’ kavgasında sokak savaş alanına döndü

POLİS KABALIĞI DAĞITMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, silahlı ve elleri sopalı olan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kalabalığın sakinleşmesinin ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ifadelerine başvurmak için kızın kaçtığı aileden bazı şahısları karakola götürdü. Saldırganların yakalanması için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.