Diyanet Bayram Günleri: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Mübarek Kurban Bayram tarihi ne zaman?

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Diyanet Bayram Günleri: ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Mübarek Kurban Bayram tarihi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden dini bayram günleri takvimini yayınlamıştı. Böylece 2020 tarihi de belli oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli güne sayılı günler kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanan kişilerin yanı sıra, resmi tatili fırsat bilerek tatil planları yapanlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tatil günleri tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

Giriş Tarihi: 27.7.2020 07:20 Son Güncelleme: 27.7.2020 07:20 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet açıkladı!

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan tarihine sayılı günler kaldı. Her yıl aynı sevinç ve heyecan ile karşılanan bu önemli gün kurban ibadetleri yerine getirilecek. Geçtiğimiz bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar bu bayramı sevdikleri ile birlikte geçirmeyi planlıyor. Resmi tatili fırsat bilerek tatil yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan dini bayram günleri takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tarihi belli oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Özellikle resmi tatilleri fırsat bilip bayram günlerine denk gelen tarihler aralığında tatil planı yapmak isteyenler bu soruya cevap arıyor .

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet açıkladı!

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet açıkladı!

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet açıkladı!

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Diyanet Bayram Günleri: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Mübarek Kurban Bayram tarihi ne zaman?
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