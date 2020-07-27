Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?

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fiyatları ne kadar oldu? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş ne kadar, kaç TL?

fiyatları, yaklaşan bayram tatiliyle birlikte gündemde merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da büyükbaş ve küçükbaş kurban kesmek isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler kurban Pazar alanında dana, koç, koyun, keçi fiyatlarında bütçelerine uygun tercih yapacak. Peki ne kadar? Küçükbaş ve 2020 ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:52 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:54 ABONE OL
Kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları 2020 ne kadar oldu?

Müslümanların büyük merakla beklediği Bayramı'na sayılı günler kala gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her sene olduğu gibi dini görevlerini yerine getirmek isteyen islam alemi kurulan Pazar alanında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarda bütçelerine uygun seçim yapacak. Dinimizde ikinci bayram heyecanı yaşanırken ibadetlerin yerine getirmek isteyenler dana, koç, koyun, keçi fiyatlarını merak ediyor. Peki ? Küçükbaş ve 2020 ne kadar oldu?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Müslümanların ikinci dini bayramı 'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.

İşte, 2020 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları…

Kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları 2020 ne kadar oldu?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI!

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL

A101 KURBANLIK FİYATLARI!

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Kurban fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları 2020 ne kadar oldu?

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterecek. Buna göre büyükbaş için 5 ila 30 bin, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 TL arasında fiyatlar değişiklik gösterecek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.

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Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?
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