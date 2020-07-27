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'de vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

Kan donduran olay 'in Anamur ilçesinde yaşandı. İsmet A. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi Sümeyya A.'yı ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü. Cani koca jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 15:00 Son Güncelleme: 27.7.2020 15:08 ABONE OL
Mersin'de vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

Mersin'in Anamur ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi'nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Mersin'de vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü!
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