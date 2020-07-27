MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman sona erecek, ayın kaçında?

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ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman sona erecek, ayın kaçında?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ödemeleri son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Yılda iki kez ödenmek zorunda olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Henüz ödeme işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar GİB MTV ödeme ekranında ödemesini gerçekleştirirken, son ödeme gününü araştırıyor. Peki ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 27.7.2020 10:55 ABONE OL
MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemesi ne zaman sona erecek?

Ülkemizde milyonlarca araç sahibi yılda iki defaya mahsus ödemelerini gerçekleştiriyor. Temmuz ayında başlayan ikinci taksit ödemeleri için araç sahipleri son ödeme günlerini araştırıyor. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve her yıl iki defa ödeme işlemi yapılan ödemeler günü gününde yapılması gerekiyor. Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken konuya yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemesi ne zaman sona erecek?

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? MTV 2.TAKSİT ÖDEMELERİ

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV son ödeme tarihi 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

İşte tüm detaylar…

MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemesi ne zaman sona erecek?

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Araçlar üzerindeki trafik sicil kaydı başladığı andan itibaren, araç sahibi vergi mükellefi olur. Bu andan itibaren araç sahibi zorunlu olarak vergisini ödemek durumundadır. Satın alınan araç, takvim yılının ilk altı ayı içerisinde kaydedilmişse takvim yılı başından, son 6 ayda kaydedilmiş ise son 6 aylık dönemin başından vergi mükellefiyeti başlar. Eğer araç halihazırda kayıtlıysa ve sadece el değiştiriyorsa yine aynı durum geçerlidir. Takvim yılının başlangıcına ve sonuna göre vergi ödeme tarihi belirlenir. Ödeme tarihleri genellikle ocak ve temmuz aylarıdır.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

E devlet üzerinden ödemesi yapılabiliyor.

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemesi ne zaman sona erecek?

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

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MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman sona erecek, ayın kaçında?
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