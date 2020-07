On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 27 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA…

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her Pazartesi günleri çekilişini düzenlediği Sayısal Loto'nun 950. hafta çekiliş sonuçları bugün (27 Temmuz 2020 Pazartesi) yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. 950. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. On Numara 27 Temmuz çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ)

MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 950. hafta On Numara sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli olacak.