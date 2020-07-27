Pınar Gültekin’in mesajları kriminal incelemede

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde geçen Whatsapp görüşmeleri ve atılan SMS'ler, Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından incelenmeye başlandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olay yeri ve cesedin bulunduğu ormanlık alandan toplanan delillerde yine Jandarma Genel Kriminal Laboratuvarı'nda inceleniyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da Pınar'ın aradığı ve Pınar'ı arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarıyor. Savcılık, Pınar'ı tanıyan çok sayıda kişinin ifade işlemine de başladı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin mağdurlarından biri de katilin eşi oldu. Olaydan sonra travma geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı, avukatı aracılığı ile boşanma davası açacağını açıkladı. Avukat Doğukan Uzakgiden, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkilerinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz" açıklaması yaptı.