Sevgisiline cinsel içerikli videolar atan adamı öldürmüştü... "Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım" dedi

'İRFAN'I KORKURTMAK İSTEDİK'



Mahkemede söz alan Ayşe Güreşçi, olay tarihinden önce İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini belirterek, "Bu durumu sevgilim Alaattin Oruç'a anlattım. Alaattin, İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de İrfan'ı evime davet ettim. Alaattin evde bekledi. İrfan eve geldikten sonra oklavayla kafasına vurarak dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum" savunmasını tekrarlayarak, "Öldürme olayı ile ilgim yok. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.





'İRFAN İLE AYŞE ÇOK SAMİMİYDİ'



Duruşmada Alaattin Oruç ise, sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu, Ayşe'ye gönderen kişiyi engellemesini istediğini söyleyerek, "Bana 'Sen ne biçim adamsın' dedi. Daha sonra kendi evime geldim. Eltisi beni telefonla arayarak, 'Ağabey, Ayşe hap içerek intihara kalkıştı, hastanedeyiz' dedi. Hastaneye gittiğimde Ayşe'ye sedyede gördüm. Bana, 'Sensiz yapamıyorum seni çok seviyorum, beni bırakma' diye yalvardı. Üç gün sonra beni arayarak acil eve gelmemi istedi. Ben de hastalandığını düşünerek evine gittim. Eve gittiğimde, video görüntülerini atan kişiyi çağırdığını söyledi. Ben de neden bir kafeye çağırmadığını, evine çağırdığını, adresini öğreneceğini söyledim. Kapı çalınca ben de odaya geçtim. Kapı aralığında Ayşe'nin İrfan'ı samimi bir şekilde karşıladığını gördüm. İrfan benim bulunduğum odaya girence 'Sen kimsin' dedi. Videoları sorunca küfürler etti. Adamı darbettim. Ambulansı ben çağırdım. Ayşe bana sürekli psikolojik baskı yaptı. Cezaevinde 8 aydır vicdan azabı çekiyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Caner K. (28), Medine Ş. (37) ve Ufuk Y. (49) haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verilerek, duruşmayı erteledi.