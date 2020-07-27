Son dakika haberi! Deprem profesöründen korkutan uyarı: “İstanbul depremi için zaman daralıyor”

"İSTANBUL İÇİN ZAMAN DARALIYOR"

Geçmiş dönemlerde deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığı İstanbul için de uyarılarda bulunan Sözbilir, "İstanbul'da aslında İstanbul'un içerisinden geçen bir fay yok. İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin altındaki fay deprem ürettiğinde İstanbul'da ne olur tartışması var. Geçmişte deprem üretmiş ve İstanbul zarar gördüğü için gelecekte de böyle bir şey bekleniyor.

Bilim insanlarının orada deprem beklemesinin nedeni deprem kırılmasının vakti geçmiş. Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zaman geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor. Tüm bilim insanları bu konuda hem fikir. Türkiye hazır değil tabi ki, sadece İstanbul değil, Manisa da hazır değil" diye konuştu.