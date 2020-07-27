Son dakika haber: Pınar Gültekin cinayetinde telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Cinayeti aydınlatacak detaylar

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haber: cinayetinde telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Cinayeti aydınlatacak detaylar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi ’i vahşice öldürülmesi olayını araştıran Sabah muhabiri Kenan Gürbüz, önemli ayrıntılara ulaştı. Pınar Gültekin cinayetinde alınan haberine göre; Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından derinleştirilen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar, kaybolduktan sonra cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar’ın arkadaşı Ceren’in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu ve İstanbul’da yaşadığı ortaya çıktı. Pınar’ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren’in ilk ifadesinin alındığı, mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu.

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:22 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:50 ABONE OL
İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak

Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu ve uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Yetkililer, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar. Vahşice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 'in ölümü sonrasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürülmesi olayını araştıran Sabah muhabiri Kenan Gürbüz, önemli ayrıntılara ulaştı.

İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak

Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'ün ulaştığı bilgilere göre; Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından derinleştirilen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında Pınar, kaybolduktan sonra cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı aradığı ifadelerde ortaya çıkan Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olduğu ve İstanbul'da yaşadığı ortaya çıktı.

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İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak

Yetkililer, Pınar'ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren'in ilk ifadesinin alındığını mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağını bildirdiler.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI…

Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında, Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarma ekiplerince, Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve Pınar ile uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

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İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak

Hukukçular, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.

İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak

OLAY

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 'in vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti. Muğla'da çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı, Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

İfadeleri Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak
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Son dakika haber: Pınar Gültekin cinayetinde telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Cinayeti aydınlatacak detaylar
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