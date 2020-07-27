Son dakika haber: Pınar Gültekin cinayetinde telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Cinayeti aydınlatacak detaylar

Yetkililer, Pınar'ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren'in ilk ifadesinin alındığını mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağını bildirdiler.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI…

Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında, Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarma ekiplerince, Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve Pınar ile uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

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