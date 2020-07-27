Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

Olay öğlen saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük'te giyim mağazası işleten Salih E., bayram alışveriş için ailesiyle birlikte mağazaya gelen Yunus E. adlı kişiyi maske takması konusunda uyardı.