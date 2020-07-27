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Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

'nin Gölcük ilçesinde yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Son dakika haberine göre; bir mağazaya maskesiz giren ve bu konuda işletme sahibi tarafından uyarılan şahıs, işletmeciye askıların takıldığı demir ile saldırdı. Başından yaralanan işletmeci kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:02 ABONE OL
Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

Olay öğlen saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük'te giyim mağazası işleten Salih E., bayram alışveriş için ailesiyle birlikte mağazaya gelen Yunus E. adlı kişiyi maske takması konusunda uyardı.

Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

Yaşanan tartışma sonrasında mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., kendisini maske takması yönünde uyaran işletme sahibi Salih E.'ye saldırdı. Askı demiri ile başına vurulan Salih E. Kanlar içinde yerde kaldı.

Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

YARALI İŞLETMECİ HASTANEYE KALDIRILDI

İşletme sahibinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işletmeci Salih E., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Yunus E. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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Son dakika: Maske takması için uyaran işletmeciye demirle saldırdı!
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