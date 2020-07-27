Son dakika: Sarıyer'de silahla öldürülen köpeğin sahipleri konuştu

Kamera kayıtlarında da açıkça görüldüğü üzere, Ş.E küçücük çocuğunu işlek caddede yere bırakıp koşarak Hilal'e saldırmak üzere evimizin bahçe kapısını zorlamıştır. Bu sırada içeri açılan bahçe kapımızla oğlumuz Nero'ya defalarca vurmuştur. Bununla yetinmeyip evini koruyan oğlumuzun tüylerini koparacak şekilde yerlerde çekiştirince artık Nero kendi evinin bahçesini ve Hilal'i süren hayati tehditlerden koruma amacıyla hamle yapmak zorunda kalmıştır. Bu esnada zaten silahı belinde hazır olan Alp Erkin, Nero'ya son derece hızlı ve soğukkanlı şekilde iki el ateş etmiştir. Nero'nun doğrudan boynuna ve onu öldürmek amacıyla ateş ettiği son derece nettir. Bu olay tasarlayarak yapılmıştır. Nero bu haksızlığı asla hak etmemiştir. Nero'nun kendisini, evini ve yanında şiddet gören bir kişiyi savunmak zorunda bırakıldığı çok nettir. Zira işlenen suç sadece oğlumuza değil aynı zamanda aile dostumuz Hilal'e annesine ve hanemize karşı da işlenmiştir. Bu aile hakkında uzaklaştırma kararı gibi güvenlik tedbirleri başvuruları avukatımız tarafından takip edilmektedir. Bu denli soğukkanlı şekilde silah kullanan bir caninin bu kadar yakınımızda yaşamasından ötürü kendi hayatımız için de endişemiz sürmektedir" dedi.