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'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar ölüme meydan okuyor

Sultnagazi'de, ölüme meydan okurcasına zarf kapabilmek için gelin arabasının önüne atlayan çocuklar yürekleri ağıza getiren görüntüler oluşturdu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:16 ABONE OL
Sultangazi'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar ölüme meydan okuyor

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu önünde, düğün konvoylarının önünü keserek gelini taşıyan araçtan bahşiş almaya çalışan çocuklar, zaman zaman araçların altına düşme tehlikesi geçiriyor. Araçların arasından koşarken ezilme tehlikesi de geçiren çocuklar, buna aldırış etmeden alacakları bahşişin peşine düşüyor.

DAMATLAR ÇOCUKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu önünde düğün konvoylarının önünü kesen çocuklara 2 damat, araçlarından inerek çocuklara tepki gösterdi. Buna rağmen çocuklar, bahşiş alabilmek için konvoyların peşinden koşmaya ve önün kesmeye devam etti. Çocukların ölüme meydan okurcasına bahşiş içi araçların önlerine atlamaları ve akan trafikte araçların arasından koşturmaları kameraya yansıdı.

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Sultangazi'de gelin arabasının önüne atlayan çocuklar ölüme meydan okuyor
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