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’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin, protez bacağına kavuştu

Geçtiğimiz Aralık ayında bacağının üzerinden hafriyat kamyonu geçmesi ardından bacağını kaybeden küçük Aylin, protez bacağına kavuştu. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Sav Gökcan, Beyazay Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyası ardından Aylin’in protez bacağına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:25 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:30 ABONE OL
Türkiye’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin, protez bacağına kavuştu

Muğla'da 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren, ailesiyle yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan bir hafriyat kamyonunun ayaklarının üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralanmıştı.

Türkiye’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin, protez bacağına kavuştu

Tüm 'yi üzen olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bir bacağını kaybeden Aylin, protez bacağına kavuştu. Haberi duyuran AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Sav Gökcan, Türkiye Beyazay Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyası ardından Aylin'in protez bacağına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Türkiye’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin, protez bacağına kavuştu

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ DEMİŞTİK

Gökcan şunları söyledi: "Trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde devam eden ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren kardeşimizi geçtiğimiz aylarda Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanımız Pınar Boyacı ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileğimizi iletmiş ve sağlık durumunun yakından takipçisi olacağımızı ifade etmiştik.

Türkiye’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin, protez bacağına kavuştu

KAMPANYA SONRASI PROTEZ BACAĞINA KAVUŞTU

Bugün ise dernek tarafından başlatılan yardım kampanyası sonrasında Aylin kardeşimize alınan protez bacağın teslim edilmesinin mutluğunu yaşadık.

Aylin kardeşimizin protez bacağına kavuşması için sabırla çalışan Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanımız Pınar Boyacı ile yönetimine ve bağışta bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İlkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren kardeşimize de eğitim yaşamında başarılar diliyorum"

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Türkiye’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin, protez bacağına kavuştu
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