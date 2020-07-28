A101 30 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünlerinde yarın hangi ürünler indirimli?

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! Her hafta getirdiği birbirinden farklı ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaran market, bu hafta da insanları markete çekmeyi başaracak. Peki, A101 aktüel ürünlerinde yarın hangi ürünler indirimli?
30 Temmuz kataloğu içerisinde 55RU7300 55' 4K uhd curved tv 4.999 TL, p13 blue cep telefonu 1.299 TL, çamaşır makinesi 1.249 TL, bulaşık makinesi 1.499 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL'den satışa çıkarılacak.
Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 149,95 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL
2 Kişilik Hamak 32,95 TL
4 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 349,95 TL
Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL
Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL
Elmas Desenli Organizer Sepet 3'lü 14,95 TL
Tava Rafı / Köşelikler 12,95 TL
Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
HI-LEVEL 50UHL650 50" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL
Reeder R13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL
Honor 8S Cep Telefonu 64 GB 1.799 TL
3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL