A101 30 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünlerinde yarın hangi ürünler indirimli?

30 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! Her hafta getirdiği birbirinden farklı ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaran market, bu hafta da insanları markete çekmeyi başaracak. Peki, A101 aktüel ürünlerinde yarın hangi ürünler indirimli?

A101 30 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

30 Temmuz kataloğu içerisinde 55RU7300 55' 4K uhd curved tv 4.999 TL, p13 blue cep telefonu 1.299 TL, çamaşır makinesi 1.249 TL, bulaşık makinesi 1.499 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 199,95 TL'den satışa çıkarılacak.