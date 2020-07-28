A101 30 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi yayınlandı

A101 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Aldın Aldın sloganıyla kampanyalı ürünlerini satışa sunan markette kaçırılmayacak teknolojik ürünler bulunuyor. Özellikle yaz tatili için hamak, piknik sandalyesi, kamp sandalyesi ihtiyaçları olanların gözdesi oluyor. Birbirinden güzel indirimlerini raflara yerleştiren mağazada ürünler stoklarla sınırlı olacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 30 Temmuz 2020 Perşembe A101 indirimli ürünler…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 Temmuz 2020

Haberimizde, A101 aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından erişebilir, 30 Temmuz A101 indirimli ürünlerin tamamına ulaşabilirsiniz.

A101 30 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 149,95 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL

2 Kişilik Hamak 32,95 TL

4 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 349,95 TL

Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL

Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL

Elmas Desenli Organizer Sepet 3'lü 14,95 TL

Tava Rafı / Köşelikler 12,95 TL

Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

HI-LEVEL 50UHL650 50" Ultra HD Smart Led TV 2.099 TL

Reeder R13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

Honor 8S Cep Telefonu 64 GB 1.799 TL

3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL