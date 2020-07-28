Aşağılık kompleksi nedir? Aşağılık kompleksi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Aşağılık kompleksi olarak bilinen gündelik hayatımızda hemen hemen herkeste görülebilen bir rahatsızlık olan bu psikolojik hastalık çeşidi kişilerin kendini ruhsal ve bedensel açıdan yetersiz ve değersiz hissettiği psikolojik bir durum olarak kabul görmektedir. Bu psikolojik hastalık genellikle çocukluk döneminde anne ve babanın yanlış tutumlarından kaynaklandığı bilinmektedir. Ayrıca çocukluk çağlarında başlayan aşağılık kompleksi, ileri ki yaşlarda daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple mutlaka bir psikoloji doktoruna danışınız. Aşağılık kompleksi nasıl aşılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Aşağılık kompleksi tedavisi işte detaylar.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ NEDİR?

Yaygın bir psikolojik sorunu olan aşağılık kompleksi hastalığı kişinin kendisini başkalarından daha değersiz, yetersiz, beceriksiz hissetmesine neden olan karmaşaya verilen bir tanım olarak bilinmektedir.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağılık kompleksi olan insanların özellikleri şu şekildedir;

•Aşağılık kompleksi olarak bilinen bu psikoloji rahatsızlığı olan kişilerde öncelikle eleştiriye karşı düşük toleransa sahip olmaktadırlar. Ayrıca çok naif ve yapıcı bir eleştiriyi bile kaldıramamaktadırlar. Bu durumu kişisel bir saldırı olarak algılayabilirler. Buna karşın etraftakileri sürekli eleştirirler, böylece kendilerinin çok da kötü olmadığını hissetmeye yönelik aşağılık duygularını telafi etme çabaları bulunmamaktırlar.

•Bu rahatsızlığı bulunan kişilerde kendi yetersizliklerinin ya da başarısızlıklarının ardında hep başka birini ya da bir şeyi arama eğiliminde olmaktadırlar.

•Rekabet etmekten kaçınırlar ve yapabilecekleri şeyleri dahi düşük öz güvenleri nedeniyle yapmaktan çekinmektedirler.

•Aşağılık kompleksi bulunan kişiler bazen kendilerinin övülmesine o kadar ihtiyaç duyarlar ki sosyal ortamlarda kendileri hakkında olumsuz şeyler söyleyip diğerlerinden bunun tam tersini nezaketen de olsa söylemelerini karşı taraftan beklemektedirler.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ NASIL ANLAŞILIR?

Kişiler tarafından aşağılık kompleksine sahip olan kişilerin nasıl anlaşıldığı merak edilmektedirler. Bu hastalığa sahip olan kişilerde ilk dikkat çeken davranış eleştiriye yönelik olmaktadırlar. Bu konuda aşırı tahammülsüzlerdir. Ayrıca sürekli övülme ihtiyacı duyan ve kendilerinden bahsedilmesini isteyen bu kişiler başkalarıyla kendilerini kıyaslamaktadırlar. Yani sürekli başkaları tarafından onaylanmak isteyen ve daha da önemlisi başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı duyan bu kişiler her şeyi karşılaştırma yoluyla anlamaya çalışma durumunda olmaktadırlar. Bu durumda kişiyi, oldukları ve olmak istedikleri kişi arasındaki uçurumu anlatma durumu aşağılık kompleksi belirtilerinden birisi aşağılık kompleksi testi olarak da bilinir. Ayrıca aşağılık kompleksi ve kıskançlık durumu da doğru orantılıdır. Bu psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerde kıskançlık durumda olmaktadır. Sürekli biri ile kendilerini karşılaştırırlar ve başkası olup kendilerinde olmayan kişilik ve karakterlerini kıyaslamaktırlar.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ TEDAVİSİ

Toplumda bulunan ve daha çok küçük yaşlardaki çocuklarda ve gençlerde yaygın olarak görülebilen bir rahatsızlık çeşidi olan aşağılık kompleksi adındaki bu psikolojik rahatsızlığın tedavisi mümkündür. Bu hastalıkta öncelikli amaç hastanın bu sorunu kabul etmesi gerekmektedir. Daha sonraki amaç ise kişinin yeteneklerinin farkına varması sağlanarak, bunları geliştirmesi için çabalaması gerekmektedir. Ardından

kişinin hedefler belirlemesi amaçlanmaktadır. Daha sonraları başarılar kazandırıldığında kişiler özgüven kazanmaya başlar. Bunların sonucunda ayrıca terapilerde kişiye iyi gelmektedir.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ NASIL AŞILIR?

Aşağılık kompleksi olarak bilinen bu psikoloji hastalıkta kişi kendini yetersiz görür, çekingen ve içe kapanık olurlar ve sevilmeye, kendilerinden bahsedilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sorun hem kişinin sosyal ve mesleki yaşamı zorluklarla devam eder hem de yakın ilişkide olduğu kişiler de olumsu bir etki yaratmış olur. Bunun sonucunda kişi yalnızlaşır. Bu sorun ile başa çıkmak için öncelikle bu sorunun varlığını kabullenmek gerekir. Daha sonra kendi yeteneklerinin farkına varması ve bunun soncunda özgüven kazanması kişiye iyi gelmektedir.