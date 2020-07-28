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Avcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı

Avcılar'da iki genç arasında çıkan kavgada 18 yaşından küçük iki kişi bıçakla yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:50 ABONE OL
Avcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı

Ambarlı Sahili'ndeki İBB Camii'nin yanında bisikletle dolaşan gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Sahilde devriye gezen 'Gece kartalları' olarak bilinen Emniyet bekçileri kavgaya müdahale ederek iki kişi için 112 ambulansı çağrıldı. Gelen ambulanslarda iki kişiden biri ayakta tedavi edilirken diğeri hastaneye kaldırıldı. Gençler, birbirlerinden şikayetçi olmazken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekibi soruşturmayı sürdürüyor.

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Avcılar'daki kavgada iki genç bıçaklanarak, yaralandı
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