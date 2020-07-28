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'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan dördüncü sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 06:57 Son Güncelleme: 28.7.2020 07:51 ABONE OL
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

Sabah ezanı öncesi cami içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi.

Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı.

Camide, namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.

Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi
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