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’ne polis eşliğinde haciz

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
İstanbul Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı. Polis eşliğinde dün sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı. Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü. Akşam saatlerine kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı. 1.5 saat süren haciz işleminde belediyeye ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yüklendi. Haciz işleminin ardından firma yetkilileri belediye binasından ayrıldı.
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Bakırköy Belediyesi’ne polis eşliğinde haciz
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