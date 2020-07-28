Bayramda sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmesi: 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası açıklama geldi!

Son dakika haberler… Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası "bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna da yanıt vermiş oldu. Kabine ardından halka canlı yayında seslenen Cumhurbaşkanı, bayramın ilk günündeki yoğunluğu azaltmak adına uyarılarda bulunurken yasağın olmadığını da kesinleştirdi. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması…

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detaylar milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken 31 Temmuz'da ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamaya ilişkin açıklama ve uyarılar geldi…