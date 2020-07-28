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Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Korkunç olay dün gece 'da yaşandı. Bir büfeye giren Özbek uyruklu şahıs, iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'dan sigara istedi. Yuluğ, sigara vermek için rafa yönelip arkasını döndüğünde saldırgan, Yuluğ'un başına çivili kalasla vurdu. Aldığı darbenin etkisi ile işletmeci genç yere yığılırken, gözü dönmüş saldırgan olayı gören vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Gazetecilere konuşan baba ise olayın şokunda olduklarını söyledi. Baba Hakkı Yuluğ, "Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:29 Son Güncelleme: 28.7.2020 10:32 ABONE OL
Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

'da, Özbekistan uyruklu O.Y. (23), sigara alma bahanesiyle girdiği büfede, iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a (20) elindeki çivili kalasla saldırdı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Olay, dün gece, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki kalası arkasına saklayarak, büfeye giren Özbekistan uyruklu O.Y., iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a sigara alacağını söyledi. Yuluğ, sigara paketlerinin bulunduğu rafa yöneldi.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Ancak O.Y., Yuluğ'a kalasla saldırdı. Yazkan Yuluğ, başına aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırıyı fark edip içeri koşanlar, Özbek saldırganı yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Yaralanan Yazkan Yuluğ ise götürüldüğü hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI

Baba Hakkı Yuluğ, "Köydeydim, gece böyle bir olay olduğunu duyduk, geldik. Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Saldırgan eline bir kalas almış, arkasında saklayarak dükkana girip, oğluma saldırmış. Üzerinde çiviler de var. Oğlum, aniden aldığı darbeyle yere yığılmış.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Amacı belki kasayı soymaktı, bilemiyorum. Sesler üzerine çevredekiler hemen yardıma koşmuş. Oğlumun sağlık durumu gayet iyi, Allah'ıma çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Umarız böyle olaylar yaşanmaz" dedi.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

SALDIRI ANI KAMERADA

Gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürerken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!

Görüntüde, şüphelinin arkasına sakladığı çivi saplı kalasla girdiği büfede Yuluğ'a defalarca saldırması, çevredekilerin olaya müdahale edip, saldırganı yere yatırıp, elinden kalası alması görülüyor.

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Büfe işletmecisi gence çivili kalasla saldırdı!
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