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'da Meriç'ten su içen hayvanlar öldü, Türkiye de önlem aldı

'ın Dimitrovgrad kentinde 'nden su içen 28 büyükbaş hayvanın zehirlendiği iddialarının ardından, nehrin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeye gelen ekipler su numuneleri alarak, incelemeye gönderdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 16:47 Son Güncelleme: 28.7.2020 16:57 ABONE OL
Bulgaristan'da Meriç'ten su içen hayvanlar öldü, Türkiye de önlem aldı

Bulgaristan'ın Dimitrovgrat yakınlarından geçen Meriç Nehri'nden dün akşam saatlerinde su içen 28 büyükbaş hayvan zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su içen hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü yetkililere bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

SUDA İNCELEME YAPILDI

Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova, durumu açıklamasının ardından, Edirne'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numuneler aldı. Numuneler Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelemeye alındı.

YETKİLİLER VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, çiftçiler ve nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı.



Ekipler, Meriç Nehri'ndeki durumla ilgili takibini sürdürüyor.

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Bulgaristan'da Meriç'ten su içen hayvanlar öldü, Türkiye de önlem aldı
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