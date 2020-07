Cenaze dönüşü üç kardeş kazada öldü

Elazığ'da Sivrice ilçesi Sürek köyünde bir cenazeye katılan sürücü Mehmet Alkan (65) ile kardeşleri, Suat Alkan ve Habip Alkan, dönüştü otomobilin uçuruman yuvarlanması sonucu öldü. Uzman Çavuş İbrahim Can Yılmaz, Elazığ-Diyarbakır yolunda kontrolünü kaybettiği motosikletin karşı otomobille çarpışması sonucu can verdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı Egehan Çınar Can (8) hayatını kaybetti. Trabzon'un Of ilçesinde Ramazan Kurt (6) babasına ait otomobil hareket edince kendini dışarı attı. Otomobilin altında kalan çocuk öldü. Konya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Küçük (45) öldü. Samsun Tekkeköy ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Murat Kıvrak (24) öldü, 2 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Akkurt (25) hayatını kaybetti. Eskişehir'de servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Tunçyol (40) öldü. Karaman'da yola çıkan koyuna çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Cengiz Kara (41) öldü. Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü A. Ş. (48) can verdi. Yurt genelinde meydana gelen 6 traktör kazısında 6 kişi hayatını kaybetti. Bayburt'un Demirözü ilçesi Kalecik köyünde Ali Yoldaş İpek (19), Konya'nın Seydişehir ilçesinde Adem Aslan (7), Karabük'ün Eskipazar ilçesinde İsmet Kızılkaya öldü. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ali Topuz (65), Kastamonu'nun Kuzyaka Karaçomak köyünde Nebiye Civek (33), İnebolu ilçesi Akgüney köyünde Hasan Kaya öldü.