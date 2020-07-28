Diyarbakır'da örtü yangını! Ekipler müdahale etti

Diyarbakır Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşama doğru kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdi.

Dağlık alandaki 20 hektara yakın bir arazide etkili olan yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede zorluklar yaşanıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangınla ilgili orman, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilgili muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdiği, her ihtimali göz önüne alarak gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.