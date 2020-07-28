Doğum sancısı nasıl başlar? Doğum sancısı nasıl olur, belirtileri nelerdir?

Hamile olan anne adayının doğuma yaklaşan haftalara girdiği zaman bazı sancıları meydana gelir. Bu sancılara doğum sancısı adı verilir. Doğum sancısı olarak bilinen bu sancılar, artık bebeğin dünyaya gelmek istediğini bildiren, rahmin kasılması ile ortaya çıkan ağrılı bir kasılma durumu olmaktadır. Bu sancıların yaşanmasının nedeni rahminin kendini doğuma hazırlamasıdır. Anne adayları tarafından sıkça sorulan doğumla ilgili sorulardan biriside doğum sancısı kaçıncı haftada başlar? Sorusu olmaktadır. Bu durum genelde 4 hafta öncesinde kendini belli etmeye başlamaktadır. Doğum sancısı nasıl olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Doğum sancısını azaltmak için neler yapılır? İşte detaylar.

DOĞUM SANCISI NASIL OLUR?

Doğum sancısı olarak bilinen bu durum doğum anının yaklaştığının bir habercisi olarak bilinmektedir. Braxton Hicks kasılmaları ile başlayan doğum sancıları yani yalancı doğum sancıları ile başlayan, zaman içinde düzenli, ağrılı ve şiddetli bir hâle gelmektedir. Daha sonraları doğumun bir provası yani doğuma hazırlayan bu sancılara yalancı sancı denilir ve doğumun başladığının göstergesi olmamaktadır. Yalancı doğum sancısı masaj ile geçmektedir. Gerçek doğum sancısı sırasında rahim kasılmaları daha sık, şiddetli ve ağrılı olmaktadır Bu sancılar bebeğin gelmeye başladığı anlamına gelmektedir.

DOĞUM SANCISI NASIL ANLAŞILIR?

Doğum sancısı genellikle hafif karın kasılmaları ile başlamaktadır. Bu kasılmalar bazen alt sırt ağrıları gibi de hissedilebilme durumundadır. Ayrıca eğer ki bebek geliyorsa bu ağrılar daha da şiddetlenir, süresi uzar. Birde bel bölgesine doğru yoğun bir baskı da hissedilmektedir.

DOĞUM SANCISI BELİRTİLERİ

Yaklaşan doğum sancıları belirtileri şu şekildedir;

•Rahim bölgesinde kasılmalar meydana gelmesi

•Düzenli bir şekilde sancıların başlaması

•Doğum sancıları meydana gelmesinde ayrıca anne karnındaki bebeğin kafasının doğum kanalına inmesi ve güçlü tuvalete çıkma isteği meydana gelmesi,

•Anne adayında doğum suyunun gelmesi

•Son olarak da üst karın ve diyafram-mide hizasında karnınızda bulunan bebeğin aşağı doğru inmesinde rahatlama meydana gelmesi durumları doğum sancıları olarak bilinmektedir.

DOĞUM SANCISI NE KADAR SÜRER?

Hamilelikte meydana gelen doğum sancılar en şiddetli düzeye geldiği zaman kasılmalar her iki dakikada bir gelmeye başlar ve yaklaşık bir buçuk dakika boyunca sürmektedir. İlk defa anne olmaya hazırlananlar için bu ilk aşamadaki doğum sancıları genellikle 9 ile 15 saat arasında sürmektedir. En uzun açılma ise genellikle ilk beş santimetre olarak bilinmektedir.

DOĞUM SANCILARI TAM OLARAK NEREDE OLUR?

Doğum sancılarınızın başladığından emin olmak için öncelikle ağrıların nereden başladığına dikkat etmek gerekir. Sancı, ilk olarak karın bölgesinde başlar ve sırt bölgesine doğru yayılır ya da tam tersi olarak sırtta başlayıp karın bölgesine doğru ilerlediği de görülür. Bu ağrılar genellikle kramp şeklindedir.

DOĞUM SANCISI KAÇ SANİYE SÜRER?

Yaklaşık olarak doğum sancıları genellikle 15-20 saniye sürmektedir. Ayrıca normal doğum sancıları düzenli aralıklarla oluşmakta ve daha şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. Araları kısa süren bu sancılar 45-60 saniye gibi zaman aralıklarında sürmektedir.

DOĞUM SANCISINI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILIR?

•Doğum sancılarını azaltmak için en temel öneri ise genellikle olumlu bir şekilde düşünmedir.

•Bol bol nefes egzersizleri yapın

•Masaj yapın,

•Pozisyon değiştirin,

•Sıcak ve soğuk kompres uygulayın.

•Epidural Doğum uygulayın.