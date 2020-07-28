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Eline korkuluk demiri saplanan Mert'i itfaiye kurtardı

'in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan (11), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:00 Son Güncelleme: 28.7.2020 10:03 ABONE OL
Eline korkuluk demiri saplanan Mert'i itfaiye kurtardı

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Saran, istinat duvarının üzerine çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen küçük Mert'in eline bahçe duvarının demir korkuluğu saplandı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, acılar içindeki Mert'in eline saplanan demir korkuluğu kesti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Mert'in elindeki demir parçası ameliyatla çıkarıldı. Mert Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eline korkuluk demiri saplanan Mert'i itfaiye kurtardı
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