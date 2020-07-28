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Eş zamanlı yangınlardan terör örgütü parmağı çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Eş zamanlı yangınlardan terör örgütü parmağı çıktı
İstanbul'da altı iş yerinde eş zamanlı çıkan yangınların perde arkasından bölücü terör örgütü PKK çıktı. Bağcılar Güneşli'de 15 Temmuz gecesi 6 farklı iş yerinde yangın çıktı. Eş zamanlı yangınlarla ilgili soruşturma başlatan polis, herhangi dış müdahalenin olmadığını tespit etti. Bir şüphelinin olaydan günler önce geldiği iş yerlerindeki raflara el yapımı bomba düzeneklerini yerleştirdiği ve yangınların söz konusu noktalarda başladığı anlaşıldı. Bombaları iş yerlerine bırakan şüpheli F.Ö. ile irtibatlı oldukları saptanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri iş yerlerini yakmak için PKK üyelerinden para aldığını söyledi.
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Eş zamanlı yangınlardan terör örgütü parmağı çıktı
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