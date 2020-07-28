Esenyurt'ta koronavirüs baskını: Okey masasında yakalandılar

Kafede yasak olmasına rağmen oyun oynatıldığı ayrıca mekanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta skandal görüntülere baskın | Video

Kafe sahibine ve içeride bulunan müşterilere tedbir ve yasakları ihlal ettiklerinden dolayı toplamda 22 bin 250 lira para cezası kesildi.