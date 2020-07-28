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'ta koronavirüs baskını: Okey masasında yakalandılar

'ta polis ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde kurallara uymayan bir kafe sahibine ve müşterilerine toplamda 22 bin 250 lira para cezası kesti. Polis baskını sırasında bazı müşterilerin oyun oynamaya devam ettiği görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:37 Son Güncelleme: 28.7.2020 15:06 ABONE OL
Esenyurt'ta koronavirüs baskını: Okey masasında yakalandılar

Kafede yasak olmasına rağmen oyun oynatıldığı ayrıca mekanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü.

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Kafe sahibine ve içeride bulunan müşterilere tedbir ve yasakları ihlal ettiklerinden dolayı toplamda 22 bin 250 lira para cezası kesildi.

Esenyurt'ta koronavirüs baskını: Okey masasında yakalandılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimlerde bir kafeye giren polis ekipleri, yasağa rağmen nargile ve sigara içildiğini belirledi.

Esenyurt'ta koronavirüs baskını: Okey masasında yakalandılar

Polis baskını sırasında bazı müşterilerin oyun oynamaya devam ettiği, bazı müşterilerin de kendilerini görüntüleyen kamerayı görünce maske taktığı görüldü.

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Esenyurt'ta koronavirüs baskını: Okey masasında yakalandılar
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