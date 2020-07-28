Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

hangileri? 28 Temmuz yatan iller sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, yatırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Devlet tarafından evde bakıma muhtaç engelli ve yaşlı bireylere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Temmuz ayının son günlerinde bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler ödenek sorgulamasına hız kazandırdı. Peki 28 Temmuz hangileri? (maaşı) yatan iller sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:13 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı- Güncel liste

, bakım parası ödeneğinden yararlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Devletin verdiği ödenekten faydalananlar hem SMS hem de e devlet üzerinden bakım parasını il il sorgulama yapabiliyor. Haftanın ikinci gününde bakım maaşının hangi illerde yattığını sorgulayanların sayısı bir hayli artış gösterdi. Peki yatan iller hangileri? İşte, 28 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Ülkemizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 28 Temmuz ekranına ve güncel yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı- Güncel liste

28 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

  1. Hatay
  2. Tokat
  3. Bolu
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. Karabük
  9. Kayseri
  10. Antalya
  11. Zonguldak
  12. Bilecik
  13. Konya
  14. Ankara
  15. Denizli
  16. Afyon
  17. İstanbul
  18. Şanlıurfa
  19. Uşak
  20. Manisa
  21. Ordu
  22. Çanakkale
  23. Mersin
  24. Samsun
  25. Bayburt
  26. Siirt
  27. Kars
  28. Erzurum
  29. Bursa
  30. Balıkesir
  31. Adana
  32. Kırıkkale

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dâhilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı- Güncel liste

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA