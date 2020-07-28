Fethiye’de şoke eden görüntüler! Kanal pislikten görünmüyor, koku pencere kapattırıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti. Dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyor.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Kanala yakın oturan mahalleli çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi isteniyor. Vatandaş isyan ederek, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz.

Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" dedi.