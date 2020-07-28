İş merkezindeki yangın korkuttu

Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. "Via Tower" iş merkezinin alt katlarında dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanları tahliye ettikten sonra yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Hamdolsun herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok dedi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.