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'nda satıcısına operasyon

'nda madde satışı yapan bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerinde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:21 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu satıcısına operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekiplerince 20 Temmuz günü düzenlenen operasyonda şüpheli T.H.'nin 520 üzerinde gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin üzerinde arama yapıldığı ve şüphelinin pantolonun içinden uyuşturucu maddeleri çıkarttığı görülüyor.

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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu satıcısına operasyon
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