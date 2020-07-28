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Kahramanmaraşlı esnaf 37 yıldır tahta kaşık yapıyor

’ta bir esnaf, atalarından öğrendiği tahta kaşık mesleğini 37 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:32 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:45 ABONE OL
Kahramanmaraşlı esnaf 37 yıldır tahta kaşık yapıyor

Demirciler Çarşısı esnafından 53 yaşındaki Mehmet Ali Selaldı, "Tahta kaşık yapımını ve her aşamasını öğrenmek isteyenlere öğretmek için hazırım" dedi.

"TENCERELERİ ÇİZMEDİĞİ İÇİN TERCİH EDİLİYOR"

El emeği göz nuru olan ürünleri severek yaptığını söyleyen Selaldı, "Okul çıkışında tahta kaşık yapan dayımın yanına koşar giderdim. Tahta kaşık yapmayı çok severdim. O ağaçların yontularak o hale gelmesi beni bu mesleği daha çok sevmeye itti. Tahta kaşıklar insanların sağlığı açısından çok önemli, dayanıklı ve mikrop barındırmıyor. Çelik tencereleri çizilmesin diye yemekleri karıştırmak için yapılan büyük tahta kaşıkları genelde bayanlar tercih ediyor. İsteğe göre ise özel tatlı yapımında kullanılan kaşıklar üretiyoruz. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizin ilgisi çok büyük. Buraya merak edip gezmeye gelenler oluyor. Hatta öğrenmek isteyenlere öğretmeye hazırım" dedi.

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Kahramanmaraşlı esnaf 37 yıldır tahta kaşık yapıyor
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