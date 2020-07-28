Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadına verilen cezanın "erteleme" kararı kaldırıldı

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi; Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya verilen 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasının ertelenmesi kararını kaldırdı.





MAHKEME: "SANIK PİŞMANLIK İFADESİ İÇERMEYEN SAVUNMA YAPTI"

Avukat Mustafa Doğan İnal; İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Semahat Yolcu hakkında verdiği karara itiraz etti. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında; sanık Semahat Yolcu'nun pişmanlık ifadesi içermeyen savunma yaptığına dikkat çekildi.

Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI KALDIRILDI"

Mahkeme; İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verdi. Sanık Semahat Yolcu'nun, Ekim ayında yeniden yargılanacağı öğrenildi.

İNAL: "İSTANBUL 38 AĞIR CEZA MAHKEMESİ, 'PİŞMANLIK DUYMAYAN SANIĞA ERTELEME YAPMA' DEDİ"



Avukat Mustafa Doğan İnal; sosyal paylaşım sitesi Twiiter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize saldıran sanığa verilen cezaların ertelenmesine ilişkin mahkeme kararı itirazımız üzerine İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kaldırıldı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Pişmanlık duymayan sanığa 'erteleme yapma' dedi" ifadelerini kullandı.





İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, SANIĞA HAPİS CEZASI VERDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi; 21 Şubat 2020 tarihinde Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Semahat Yolcu'ya 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.





MAHKEME; HAPİS CEZASI HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASINI, 5 YILLIK DENETİM ŞARTIYLA GERİ BIRAKTI

Mahkeme, sanık Semahat Yolcu'nun, iki müdahile karşı "yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün ve "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 9 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti..

Mahkeme, sanığa verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasını, 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.





İSTANBUL 38. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN O KARARI!

Avukat Mustafa Doğan İnal; İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz etti. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi; İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verdi.



İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında şöyle denildi:

"Mahkememizce yapılan değerlendirmede, her ne kadar İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararında sanık hakkında koşulları oluştuğundan bahisle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de; dosya kapsamında sanığın suç tarihinden önce, suç tarihi 30 Aralık 2018 olan benzer bir eylemde daha bulunduğu, bununla ilgili İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/416 esas sayılı dosyasında sanık hakkında kovuşturma yapıldığı anlaşılmakla, gerek sanığın pişmanlık ifadesi içermeyen savunması ve gerekse hakkında benzer bir olay sebebiyle yürütülen kovuşturmaya rağmen yeniden suç işlemesi gözetildiğinde, mahkemenin sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaate sanığın hangi tutum ve davranışları sebebiyle ulaştığının ve olayda kamu zararının ne şekilde giderildiğinin kararda tartışılmamış olması sebebiyle, usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.."

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinin 21 Şubat 2020 tarih 2019/1119 esas 2020/270 karar sayılı "hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının" kaldırılmasına karar verdi.





SANIK SEMAHAT YOLCU, FEYZA YERLİKAYA'NIN BAŞÖRTÜSÜNÜ ELİYLE AÇMAYA ÇALIŞTI, SOL OMUZ KISMINA VURDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Kasım 2019'da, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, Kemeraltı Caddesi'nde Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada meydana gelen olayda, sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu belirtilmişti.



Sanığın, müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.