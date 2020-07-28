Karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı ne işe yarar?

Eşsiz kokusu ve lezzeti ile sofralarımızda yeri olan besinlerden biriside karanfil bitkisidir. Karanfil bitki içeriğinde bulunan vitamin ve minareller ile sağlığa faydası bulunmaktadır. Ayrıca kendisi kadar karanfilin yayınında faydaları saymakla bitmez. Karanfil yağı olarak da bilinen bu yağ, karanfil ekstrakte edilen uçucu bir yağ olarak bilinmektedir. Karanfil yağı daha çok distilasyon yöntemi ile elde edilir. Eklem ağrılarına iyi gelmesi, şeker hastalığına yarar sağlaması ve daha birçok karanfil faydaları bulunmaktadır. Karanfil bitkisi ülkemizde bolca yetiştirilen bir bitki türüdür. Karanfil yağı nasıl yapılır ve kullanılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Karanfil yağı zararları işte detaylar.

KARANFİL YAĞININ FAYDALARI

Karanfil olarak bilinen mersingiller ailesinden karanfil ağacının çiçeğinin gonca kısmı olarak adlandırılmaktadır. Bu bitki türü yağmurlu ve sıcak iklim ağacı olduğundan her zaman yeşil kalmaktadır. Karanfil daha çok Doğu Afrika ve Hindistan gibi Asya ülkelerine özgü bir bitki olmaktadır. Ayrıca ülkemizde de bolca bulunmaktadır. Karanfil bitkisinin ayrıca kendisi kadar tomurcuğunda bulunan yaklaşık %20'si esansiyel yağdan oluşan bu bitkinin faydaları şu şekildedir;

•Karanfil yağının en bilinen temel özelliği ise diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır. Bu yağ ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardım eder ve ağız kokusunu gideren bir doğal içerikli yağdır.

•Bu bitkinin yağı ayrıca eklem ağrıları ve kas ağrıları için fayda sağlamaktadır. Eklemlerdeki şişkinliklerin geçmesine yardımcı olur ve romatizma ağrılarına karşı faydalı olduğu bilinmektedir.

•Şiddetli baş ağrılarına neden olan iltihaplanmalara ve strese iyi gelerek baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

•Karanfil yağı ayrıca ciltte meydana gelen sivilce tedavisinde Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı ile beraber kullanılarak sivilce ve aknelere kesin çözüm olarak bilinmektedir. Elde dilen bu karışımı sicilce ve akne oluşan bölgeye hafif masajlara yaparak uygulayın. Bu şekilde hızlı bir şekilde etkisini göstermektedir.

•Sağlık dostu bu bitkinin yağı ayrıca enfeksiyon tedavilerinde önerilmektedir. Vücutta meydana gelen yaralar, mantar enfeksiyonları, böcek sokmaları ile oluşan iltihapları gidermeye yardımcı olur.

•İçeriğinde bulunan antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca virüslere karşı vücuda direnç sağlamaktadır.

•Bu yağ beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Stresi ve zihin yorgunluğunu almaktadır. Hafıza problemi olan kişilere faydalı olduğu bilinmektedir.

•Ayrıca karanfil yağı cinsel gücede fayda sağlamaktadır. Bu yağ geciktirici etkisi ile cinsel performansı artırma özelliği taşımaktadır.

•Cinsel gücü artırdığı söylenen "karanfil yağı cinsel organa sürülür mü" diye sorarsanız yanıtı hayır. Bu yağ cilde uygulanırken başka yağlarla birlikte kullanılır. Çünkü uyuşturucu etkisi vardır.

KARANFİL YAĞI NE İŞE YARAR?

Karanfil bitkisinden elde edilen karanfil yağı faydaları saymakla bitmez. Bunlar arasından, kan dolaşımını iyileştirmekten, inflamasyonu akne oluşumuna ve diş eti rahatsızlıklarını gidermeye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

KARANFİL YAĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

•1 Çay bardağı karanfil

•1 Litre Zeytinyağı

Yapılışı;

1 Çay bardağı karanfil bitkisini blender ile minik minik parçalara ayrınız. Daha sonra içeriğine 1 litre zeytinyağında ilave edip her 15 günde bir güneş ışığında bekletin ya da kaynar bir tencereye koyarak da ısıtabilirsiniz. Ardından süzüp hazır hale getirebilirsiniz.

KARANFİL YAĞI NASIL KULLANILIR?

Karanfil yağını birçok şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yağ hastanelerde sakinleştirici ve uyuşturmak amacı ile kullanılan kuvvetli bir yağdır. Bu karanfil yağı ayrıca diş ağrısına iyi gelmektedir. Diş ağrısı için karanfil yağını bir pamuğa damlatın ve ardından ağrıyan dişinizdeki o bölgeye sürüp bekletin.

KARANFİL YAĞI SİVİLCELERE İYİ GELİR Mİ?

Sağlık dostu ve eşsiz bir kokusu ve tadı olan karanfilin kullanım alanı oldukça geniştir. Ayrıca karanfil yağı cilt bakımı açısından da oldukça faydalı bir besindir. Karanfil yağı akne ve sivilce oluşumunu azaltmada kullanılan bu yağ özellikle ağır sivilceler için 2 diş sarımsak ve karanfil yağını iyice ezin ve cildinize sürerek cildinizdeki akne ve sivilcelerden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Bu yağ sayesinde hem sivilceleri kurutur hem kuruyan sivilcenin leke oluşturmasına engel olur.

KARANFİL YAĞI DİŞ ETİ İLTİHABINA İYİ GELİR Mİ?

Karanfil bitkisi olarak bilinen bu bitki türü daha çok mutfaklarımızda baharat olarak kullanımı ile bilinmektedir. Ayrıca karanfilin yağının da kendisi kadar birçok faydası bulunur. Bunlardan birisi ise genellikle diş ağrılarına iyi gelmesi ile bilinmektedir. Karanfil yağı ağız ve diş eti iltihabını azalmasına yardımcı oluşu ile bilinir. Karanfil yağını dişinize ilk olarak top şekline getirilmiş bir pamuğu alın ve karanfil yağının içerisine daldırın. Daha sonra bu pamuğu dişinizde ağrının olduğu bölgeye sürün ve bir süre bekletin.

KARANFİL YAĞI ZARARLARI

•Sağlık dostu olan karanfil bitkisinin yağının faydaları olduğu gibi ayrıca zararlarda mevcuttur. Bunlardan ilki ise genellikle aşırı doz, öjenol içeriğinden dolayı alerjik reaksiyonlara veya toksik etkilere sebep olmaktadır.

•Bir diğer zararı ise; Diş ağrıları için sık ve aşırı dozda kullanıldığı takdirde diş etlerine, deriye, mukoza zarlarına zarar verebilmektedir. Bu sebeple her şeyin aşırı tüketimi zararlı olduğu için gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterin daha düzenli bir şekilde kullanın.

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