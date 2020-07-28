Kayınbiraderini sorumlu tutan enişte dehşet saçtı!

Dün saat 15.50 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi'nde Arkın G. (32) isimli şahsın tabanca ile öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Aykut G. (33) isimli şahıs, bugün suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

EŞİNİN SIĞINMA EVİNE GİTMESİNDEN EŞİNİN AİLESİNİ SORUMLU TUTTU

Yapılan araştırmalarda maktul şahsın kız kardeşi S.G. ile şüpheli şahsın imam nikahlı evli oldukları, şüpheli şahsın uyguladığı şiddet nedeniyle S.G. isimli şahsın kadın sığınma evine gittiği ve şüpheli şahsın bu durumdan imam nikahlı eşinin ailesini sorumlu tutmasından dolayı aralarında oluşan husumetin devamında olayın meydana geldiği belirlendi.



Konu ile ilgili şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.