Küçük çocuğu annesinin yanında kaçırmaya çalıştı!

Yaşananları anlatan Yılmaz Dağ, "Selekler Çarşısında esnafım. Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki çocuğu bu şahıs kucaklıyor ve yürümeye başlıyor. Ama çocuğun benim olduğunu, eşimin de dışarıda olduğunu bilmiyor. Durumu fark eden eşim hemen koşup oğlumu şahsın kucağından alıyor. Eşim şahsa, 'ne yapıyorsun' diye soruyor. M.I. da, 'ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyor. Eşim paniğe kapılıyor, olayı birkaç dakika sonra bana söylüyor. Hemen etrafa baktım ama şahsa ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Her ne olursa olsun polise gidip şikayetçi olduk. Şahsın her bilgisi olmasına rağmen bir gelişme olmadı" dedi.