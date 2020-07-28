Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

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ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

İslam âleminin heyecanla beklediği gün için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2020 tarihi belli oluştu. Bayram ne zaman sorusunun cevabının netlik kazanması ile birlikte birçok kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Resmi tatillerden faydalanarak iş stresinden uzaklaşmak isteyenler plan kurmadan önce bayram günleri takvimine bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? Kurban Bayram ne zaman kutlanacak?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 09:55 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan tarihi için geri sayım başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramın evde geçirilmesi nedeniyle bu bayram daha farklı bir önem taşıyor. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler takvimi en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 öğrenerek tatil planlarını bu günlere göre yapmak isteyenler bayram ne zaman sorusuna cevap arıyor. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Bayram ne zaman? İşte tüm bu soruların ayrıntılı cevabı!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1.2.3 ve 4. günü tarihleri şu günlerde fazlasıyla araştırılıyor. Resmi tatilleri fırsat bilerek tatillerini bugünlere göre ayarlayacak olanlar bayram günleri takvimine aşağıdan ulaşabilecekler.

2020 KURBAN BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;

Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

1. Gün: 31 Temmuz Cuma

2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı
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