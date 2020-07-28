Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramın evde geçirilmesi nedeniyle bu bayram daha farklı bir önem taşıyor. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler takvimi en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 Kurban Bayramı tarihi öğrenerek tatil planlarını bu günlere göre yapmak isteyenler bayram ne zaman sorusuna cevap arıyor. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Bayram ne zaman? İşte tüm bu soruların ayrıntılı cevabı!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı'nın 1.2.3 ve 4. günü tarihleri şu günlerde fazlasıyla araştırılıyor. Resmi tatilleri fırsat bilerek tatillerini bugünlere göre ayarlayacak olanlar bayram günleri takvimine aşağıdan ulaşabilecekler.

2020 KURBAN BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;