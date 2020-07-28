Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri açıkladı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramın evde geçirilmesi nedeniyle bu bayram daha farklı bir önem taşıyor. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler takvimi en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 Kurban Bayramı tarihi öğrenerek tatil planlarını bu günlere göre yapmak isteyenler bayram ne zaman sorusuna cevap arıyor. Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Bayram ne zaman? İşte tüm bu soruların ayrıntılı cevabı!
Kurban Bayramı'nın 1.2.3 ve 4. günü tarihleri şu günlerde fazlasıyla araştırılıyor. Resmi tatilleri fırsat bilerek tatillerini bugünlere göre ayarlayacak olanlar bayram günleri takvimine aşağıdan ulaşabilecekler.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;
Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.