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Kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü

Korkunç olay 'in Şavşat ilçesinde meydana geldi. Yem verdiği kurbanlık boğasının saldırısına uğrayan (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:06 ABONE OL
Kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Mikail Koçak, yaklaşan Kurban Bayramı için satın aldığı boğasına yem vermek istedi. Bu sırada aniden hareketlenen boğa, sahibi Koçak'a saldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu Mikail Koçak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü
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