MTV ödemeleri son gün ne zaman, hangi tarihte? 2020 MTV ödemeleri 2.taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Araçlar üzerindeki trafik sicil kaydı başladığı andan itibaren, araç sahibi vergi mükellefi olur. Bu andan itibaren araç sahibi zorunlu olarak vergisini ödemek durumundadır. Satın alınan araç, takvim yılının ilk altı ayı içerisinde kaydedilmişse takvim yılı başından, son 6 ayda kaydedilmiş ise son 6 aylık dönemin başından vergi mükellefiyeti başlar. Eğer araç halihazırda kayıtlıysa ve sadece el değiştiriyorsa yine aynı durum geçerlidir. Takvim yılının başlangıcına ve sonuna göre vergi ödeme tarihi belirlenir. Ödeme tarihleri genellikle ocak ve temmuz aylarıdır.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

E devlet üzerinden MTV ödemesi yapılabiliyor.

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.