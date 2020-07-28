Öğretmen, öğrencisine verdiği sözü tuttu: Birinci olan öğrencisine lüks otomobilini hediye etti

"Öğrencilerim arasından Türkiye birincisi çıkarmak benim 19 senelik meslek hayatımdaki hayalimdi. Kendisi derslerden biraz geç çıkan bir öğrenci olduğu için ben de öğrencimi motive etmek için her seferinde arabanın anahtarını gösteriyordum, 'birinci olursan eğer arabamı sana vereceğim' diye. Bunu sadece bu sene değil böyle bir birinci öğrenci çıkarmak hayalim olduğu için her sene bu sözü veriyordum; ama bu sene başarabildik, Gürkan başarabildi. Sözümü tuttum. Şu an anahtar bende değil. Gürkan bana derslerde 'hocam arabanızı bana verirseniz siz eve nasıl gideceksiniz?' diye takılıyordu. Ben de ona 'o mutlulukla ben koşarak eve giderim sıkıntı yok' diyordum. Şu anda araba artık Gürkan'da. Sözümü tuttum. Ama Gürkan'ın şu an ehliyeti yok. Ama ehliyetini aldıktan sonra beni de evime bırakır artık diye düşünüyorum."



