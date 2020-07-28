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Otomobil zeytin bahçesine uçtu: ve kayınpederi öldü

’in Havran ilçesinde   yönetimindeki 10 KF 840 plakalı otomobil zeytin bahçesine uçtu. Kazada Gönül ve yanındaki kayınpederi Fahri Çakan yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 17:12 Son Güncelleme: 28.7.2020 17:18 ABONE OL
Otomobil zeytin bahçesine uçtu: İmam ve kayınpederi öldü

Balıkesir'den Edremit yönüne giden Havran Cami-i Kebir imamı Fahri Gönül'ün kullandığı 10 KF 840 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil takla atarak, zeytin bahçesine uçtu. Kazayı gören sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağı kopan Gönül, ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen diğer sağlık ekipleri ise, Gönül'ün kayınpederi Fahri Çakan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisler bölünmüş yolda güvenlik tedbirleri alırken, Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Çakan'ın cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil zeytin bahçesine uçtu: İmam ve kayınpederi öldü
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